Леброн Джеймс назвал причину из-за которой команда не может выиграть

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказал мнение, что калифорнийской команде в настоящий момент не хватает разыгрывающего Денниса Шрёдера. Шрёдер травмировал палец на руке. В середине октября сообщалось, что игрок должен перенести операцию, из-за чего пропустит приблизительно месяц.

"Нам не хватает не только Расса, нам не хватает Денниса Шрёдера — его способности влиять на ход игры", — сказал Леброн.

Напомним, 29-летний Шрёдер вернулся в "Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнее межсезонье.