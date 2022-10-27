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Леброн Джеймс назвал причину из-за которой команда не может выиграть

Баскетбол
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Команде не хватает ещё одного игрока

Леброн Джеймс назвал причину из-за которой команда не может выиграть

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказал мнение, что калифорнийской команде в настоящий момент не хватает разыгрывающего Денниса Шрёдера. Шрёдер травмировал палец на руке. В середине октября сообщалось, что игрок должен перенести операцию, из-за чего пропустит приблизительно месяц.

"Нам не хватает не только Расса, нам не хватает Денниса Шрёдера — его способности влиять на ход игры", — сказал Леброн.

Напомним, 29-летний Шрёдер вернулся в "Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнее межсезонье.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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