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Леброн Джеймс назвал причину из-за которой команда не может выиграть
Команде не хватает ещё одного игрока
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказал мнение, что калифорнийской команде в настоящий момент не хватает разыгрывающего Денниса Шрёдера. Шрёдер травмировал палец на руке. В середине октября сообщалось, что игрок должен перенести операцию, из-за чего пропустит приблизительно месяц.
"Нам не хватает не только Расса, нам не хватает Денниса Шрёдера — его способности влиять на ход игры", — сказал Леброн.
Напомним, 29-летний Шрёдер вернулся в "Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнее межсезонье.
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