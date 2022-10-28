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Фанат бросил стакан в Луку Дончича в матче с Бруклином

Баскетбол
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Болельщик уже арестован

Фанат бросил стакан в Луку Дончича в матче с Бруклином

Фото: Fox News

Новина українською

Болельщик бросил стакан в разыгрывающего "Далас Маверикс" Луку Дончича во время матча регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс", сообщает Sports Illustrated.

Матч проходил в Нью-Йорке (США) на стадионе "Барклайс-центр" и завершился победой гостей со счётом 129:125. В овертайме один из фанатов бросил с трибуны стакан, который упал на паркет рядом с Дончичем. Инцидент произошёл в тот момент, когда Кевин Дюрант выполнял штрафной бросок.

По информации источника, болельщик был арестован за такое поведение.

Лука Дончич стал самым результативным игроком в составе "Далласа", оформив трипл-дабл (41 очко, 11 подборов и 14 передач), и помог своей команде одержать победу.

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В статье: Лука Дончич
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