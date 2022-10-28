Алексей Лень провел первый матч в новом сезоне НБА

Центровый сборной Украины Алексей Лень провел дебютный матч за Сакраменто в сезоне 2022/23 НБА. Это произошло в четвертом матче для Сакраменто в регулярном чемпионате против Мемфиса.

Лень дважды появлялся на площадке – в конце второй четверти и на последние секунды игры. В сумме он сыграл 3 минуты и 12 секунд, отличившись за это время одним подбором.

Добавим, что Сакраменто уступил 110:125, проиграв четвертую игру в первенстве этого года.

Для Лёня это десятый сезон в НБА.