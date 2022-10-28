  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Алексей Лень провел первый матч в новом сезоне НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Лень провел первый матч в новом сезоне НБА

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Баскетболист провел слабый матч

Алексей Лень провел первый матч в новом сезоне НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровый сборной Украины Алексей Лень провел дебютный матч за Сакраменто в сезоне 2022/23 НБА. Это произошло в четвертом матче для Сакраменто в регулярном чемпионате против Мемфиса.

Лень дважды появлялся на площадке – в конце второй четверти и на последние секунды игры. В сумме он сыграл 3 минуты и 12 секунд, отличившись за это время одним подбором.

Добавим, что Сакраменто уступил 110:125, проиграв четвертую игру в первенстве этого года.

Для Лёня это десятый сезон в НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде