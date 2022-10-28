Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс пропустит около 2 недель из-за травмы
У баскетболиста растяжение
Лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард пропустит как минимум неделю из-за травмы, полученной во время матча с "Майами Хит" (98:119). Разыгрывающий через 1-2 недели пройдёт повторное обследование в связи с растяжением икроножной мышцы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Таким образом, Лиллард не сыграет в матче с "Хьюстон Рокетс" (29 октября) и "Мемфис Гриззлиз" (3 ноября).
Напомним, 32-летний Лиллард получил травму за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку.
Популярное сейчас
- Гол хавбека Днепра-1 претендует на лучший забитый мяч недели в Лиге конференций
- Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
- Ураган разгромно проиграл Бенфике в футзальной Лиги чемпионов
- Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений своей команды
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО