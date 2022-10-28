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Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс пропустит около 2 недель из-за травмы

Баскетбол
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У баскетболиста растяжение

Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс пропустит около 2 недель из-за травмы

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Лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард пропустит как минимум неделю из-за травмы, полученной во время матча с "Майами Хит" (98:119). Разыгрывающий через 1-2 недели пройдёт повторное обследование в связи с растяжением икроножной мышцы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Таким образом, Лиллард не сыграет в матче с "Хьюстон Рокетс" (29 октября) и "Мемфис Гриззлиз" (3 ноября).

Напомним, 32-летний Лиллард получил травму за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку.

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В статье: Дамьен Лиллард
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