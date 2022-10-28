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Багатскис назвал помощников, которые войдут в тренерский штаб сборной Украины
Пожелаем успехов нашей команде
Мужская сборная Украины в ноябре сыграет очередные матчи квалификации чемпионата мира. Национальная команда 11 ноября в Алмире будет противостоять Нидерландам, а 14 ноября будет принимать в Риге сборную Исландии.
Ранее было объявлено о том, что Айнарс Багатскис продолжит работу с национальной командой. Латвийский специалист определился с помощниками, которые войдут в тренерский штаб команды — ассистент главного тренера Николай Кирсанов, латвийский тренер олимпийский чемпион Раймондс Фелдманис и тренер по физической подготовке Александр Томаревский.
Напомним, сейчас на втором этапе квалификации ЧМ-2023 наша сборная сыграла шесть матчей, одержав победу над Грузией, поэтому идет пятой в турнирной таблице.
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