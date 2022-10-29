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НБА. Орландо побеждает Шарлотт, Бостон в овертайме уступает Кливленду
Результаты тура НБА
В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Шарлотт"
113:93 (22:19, 29:11, 31:23, 31:40)
"Детройт" – "Атланта"
112:136 (29:35, 38:34, 27:37, 18:30)
"Бостон" – "Кливленд"
123:132 OT (34: 33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18)
"Торонто" – "Филадельфия"
90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31)
"Вашингтон" – "Индиана"
117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26)
"Милуоки" – "Нью-Йорк"
119:108 (26:24, 33:29, 37:32, 23:23)
"Миннесота" – "Лейкерс"
111:102 (28:25, 24:27, 26:23, 33:27)
"Сан-Антонио" – "Чикаго"
129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)
"Денвер" – "Юта"
117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)
"Финикс" – "Нью-Орлеан"
124:111 (21:27, 36:25, 36:31, 31:28)
"Портленд" – "Хьюстон"
125:111 (32:23, 37:35, 27:24, 29:29)
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