  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Орландо побеждает Шарлотт, Бостон в овертайме уступает Кливленду
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Орландо побеждает Шарлотт, Бостон в овертайме уступает Кливленду

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Шарлотт, Бостон в овертайме уступает Кливленду

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Шарлотт"

113:93 (22:19, 29:11, 31:23, 31:40)

"Детройт" – "Атланта"

112:136 (29:35, 38:34, 27:37, 18:30)

"Бостон" – "Кливленд"

123:132 OT (34: 33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18)

"Торонто" – "Филадельфия"

90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31)

"Вашингтон" – "Индиана"

117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26)

"Милуоки" – "Нью-Йорк"

119:108 (26:24, 33:29, 37:32, 23:23)

"Миннесота" – "Лейкерс"

111:102 (28:25, 24:27, 26:23, 33:27)

"Сан-Антонио" – "Чикаго"

129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)

"Денвер" – "Юта"

117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)

"Финикс" – "Нью-Орлеан"

124:111 (21:27, 36:25, 36:31, 31:28)

"Портленд" – "Хьюстон"

125:111 (32:23, 37:35, 27:24, 29:29)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде