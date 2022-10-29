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Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд

Баскетбол
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Легендарный баскетболист

Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд

Фото: USA Today

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты" спортсмен набрал 28 очков.

Эта игра стала его 1135-й, в которой он смог набрать 20+ очков.

Таким образом, он обошел легендарного Карла Мелоуэна, у которого в активе 1134 матча с показателем 20+. Также в эту ТОП группу входит Карим Абдул Джаббара (1124 матча из 20+).

Результаты очередного тура НБА

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