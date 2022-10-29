Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты" спортсмен набрал 28 очков.

Эта игра стала его 1135-й , в которой он смог набрать 20+ очков.

Таким образом, он обошел легендарного Карла Мелоуэна, у которого в активе 1134 матча с показателем 20+. Также в эту ТОП группу входит Карим Абдул Джаббара ( 1124 матча из 20+).