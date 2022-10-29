Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд
Легендарный баскетболист
Фото: USA Today
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты" спортсмен набрал 28 очков.
Эта игра стала его 1135-й, в которой он смог набрать 20+ очков.
Таким образом, он обошел легендарного Карла Мелоуэна, у которого в активе 1134 матча с показателем 20+. Также в эту ТОП группу входит Карим Абдул Джаббара (1124 матча из 20+).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Яремчук не попал в заявку Брюгге на следующий матч чемпионата не из-за травмы
- Зеленский: Уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну
- Аллегри: Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы. Некоторые клубы по 8 лет не попадали в Лигу чемпионов
- Американской баскетболистке присудили 9 лет колонии в россии
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн