Прометей выиграл шестой матч подряд в Латвийско-эстонской лиге

"Прометей" из Камянского сегодня одержал уже шестую победу подряд в Латвийско-эстонском чемпионате по баскетболу. Более того, все эти победы произошли в первых шести матчах сезона.

Сегодня же украинской команде удалось обыграть "Тарту" со счетом 101:64. Недавно "Прометей" играл и вовсе с действующим чемпионом Латвийско-эстонской лиги, и победил с огромным отрывом в счете.

Лучшими в командах стали Ди Джей Стивенс из "Прометея", набравший 19/1/0, и Андрей Войналович из "Тарты". (Он набрал 23/6/3)

Латвийско-эстонская лига

"Прометей" – "Тарту" – 101:64

(26:14, 27:11, 25:16, 23:23)