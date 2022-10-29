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Прометей выиграл шестой матч подряд в Латвийско-эстонской лиге
Камянская команда не чувствует соперников
фото - fbu.ua
"Прометей" из Камянского сегодня одержал уже шестую победу подряд в Латвийско-эстонском чемпионате по баскетболу. Более того, все эти победы произошли в первых шести матчах сезона.
Сегодня же украинской команде удалось обыграть "Тарту" со счетом 101:64. Недавно "Прометей" играл и вовсе с действующим чемпионом Латвийско-эстонской лиги, и победил с огромным отрывом в счете.
Лучшими в командах стали Ди Джей Стивенс из "Прометея", набравший 19/1/0, и Андрей Войналович из "Тарты". (Он набрал 23/6/3)
Латвийско-эстонская лига
"Прометей" – "Тарту" – 101:64
(26:14, 27:11, 25:16, 23:23)
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