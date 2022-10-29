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Никола Йокич: ЛеБрон – лучший баскетболист планеты, Энтони Дэвис – второй по таланту
Двукратный MVP НБА оценил игру Джеймса
Фото: Nugg Love
Двукратный MVP НБА Никола Йокич на пресс-конференции перед матчем "Денвер Наггетс" против "Лос-Анджелес Лэйкерс" прокомментировал последние результаты оппонента, а также их лидеров.
"Мы ментально в этой игре. Мы знаем, что ЛеБрон – лучший игрок на планете. У него с собой еще и Энтони Дэвис, кто, наверное, второй самый талантливый игрок во всем мире. Мы знаем кто их лучшие игроки".
На данный момент "Лэйкерс" идут с пятью поражениями в пяти матчах сезона. ЛеБрон Джеймс в этом сезоне набирает в среднем по 25.8 очков, 9.4 подбора и 7.2 ассиста за игру. Дэвис же набирает по 24.0 очка, 9.5 подбора и 2 ассиста.
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