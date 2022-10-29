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Бруклин Нетс осудили антисемитские высказывания Кайри Ирвинг
Высказался даже владелец клуба
Фото: NBC News
Владелец "Бруклин Нетс" Джо Цай осудил высказывания разыгрывающего клуба Кайри Ирвинга, который распространял антисемитскую дезинформацию. Ранее защитник выложил в Твиттер ссылку на фильм "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".
Ранее Кайри уже распространял подобные конспирологические теории, среди которых была гипотеза о плоской Земле, а также высказывания против вакцинирования от коронавируса. Более того, по причине отказа от вакцинации Ирвинг не играл большую часть прошлого сезона НБА.
Цай отметил, что намерен сесть и объяснить Кайри, насколько сильный вред тот причиняет всем окружающим. Также он хочет напомнить Ирвингу, что как человеку веры ему негоже распространять ненависть к иным расам, этносам или религиям.
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