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Бруклин Нетс осудили антисемитские высказывания Кайри Ирвинг

Баскетбол
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Высказался даже владелец клуба

Бруклин Нетс осудили антисемитские высказывания Кайри Ирвинг

Фото: NBC News

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Бруклин Нетс" Джо Цай осудил высказывания разыгрывающего клуба Кайри Ирвинга, который распространял антисемитскую дезинформацию. Ранее защитник выложил в Твиттер ссылку на фильм "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Ранее Кайри уже распространял подобные конспирологические теории, среди которых была гипотеза о плоской Земле, а также высказывания против вакцинирования от коронавируса. Более того, по причине отказа от вакцинации Ирвинг не играл большую часть прошлого сезона НБА.

Цай отметил, что намерен сесть и объяснить Кайри, насколько сильный вред тот причиняет всем окружающим. Также он хочет напомнить Ирвингу, что как человеку веры ему негоже распространять ненависть к иным расам, этносам или религиям.

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В статье: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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