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НБА. Милуаки побеждает Атланту, Чикаго уступает Филадельфии

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Милуаки побеждает Атланту, Чикаго уступает Филадельфии

UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" – "Майами"

119 – 113 (32-23; 39-26; 19-33; 29-31)

"Шарлотт" – "Голден-Стейт"

120 – 113 после ОТ (34-23; 28-27; 18-33; 27-24; 13-6)

"Бруклин" – "Индиана"

116 – 125 (26-26; 36-37; 28-29; 26-33)

"Даллас" – "Оклахома-Сити"

111 – 117 после ОТ (25-27; 26-19; 20-26; 28-27; 12-18)

"Милуоки" – "Атланта"

123 – 115 (32-30; 27-21; 32-33; 32-31)

"Чикаго" – "Филадельфия"

109 – 114 (22-37; 34-27; 31-26; 22-24)

"Юта" – "Мемфис"

124 – 123 (24-30; 38-24; 33-37; 29-32)

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В статье: НБА
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