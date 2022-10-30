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НБА. Милуаки побеждает Атланту, Чикаго уступает Филадельфии
Результаты тура НБА
В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Сакраменто" – "Майами"
119 – 113 (32-23; 39-26; 19-33; 29-31)
"Шарлотт" – "Голден-Стейт"
120 – 113 после ОТ (34-23; 28-27; 18-33; 27-24; 13-6)
"Бруклин" – "Индиана"
116 – 125 (26-26; 36-37; 28-29; 26-33)
"Даллас" – "Оклахома-Сити"
111 – 117 после ОТ (25-27; 26-19; 20-26; 28-27; 12-18)
"Милуоки" – "Атланта"
123 – 115 (32-30; 27-21; 32-33; 32-31)
"Чикаго" – "Филадельфия"
109 – 114 (22-37; 34-27; 31-26; 22-24)
"Юта" – "Мемфис"
124 – 123 (24-30; 38-24; 33-37; 29-32)
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