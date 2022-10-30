Баскетболиста НБА выгнали из команды из-за многочисленных обвинений в эксгибиционизме

Атакующий защитник "Сан-Антонио Спёрс" Джош Примо был отчислен из состава команды вчера вечером. Команда не назвала причин данного решения в официальном заявлении.

Позже ESPN сообщили о том, что причина отчисления 19-летнего игрока – многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам-сотрудникам команды. Среди таких случаев – эксгибиционизм перед ныне бывшей работницей клуба. Она уже наняла адвоката.

В прошлом году Примо был выбран "Сан-Антонио" под 12 пиком в первом раунде драфта НБА. В прошлом сезоне он отыграл 50 матчей регулярного чемпионата, набирая по 5.8 очков, 2.3 подбора и 1.6 ассиста за игру. 10 октября "Спёрс" продлили с Джошем контракт до 2025 года.