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Баскетболиста НБА выгнали из команды из-за многочисленных обвинений в эксгибиционизме
Недавно Сан-Антонио продлили с ним контракт
Фото: NBC Bay Area
Атакующий защитник "Сан-Антонио Спёрс" Джош Примо был отчислен из состава команды вчера вечером. Команда не назвала причин данного решения в официальном заявлении.
Позже ESPN сообщили о том, что причина отчисления 19-летнего игрока – многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам-сотрудникам команды. Среди таких случаев – эксгибиционизм перед ныне бывшей работницей клуба. Она уже наняла адвоката.
В прошлом году Примо был выбран "Сан-Антонио" под 12 пиком в первом раунде драфта НБА. В прошлом сезоне он отыграл 50 матчей регулярного чемпионата, набирая по 5.8 очков, 2.3 подбора и 1.6 ассиста за игру. 10 октября "Спёрс" продлили с Джошем контракт до 2025 года.
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