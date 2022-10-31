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Лука Дончич в матче с Орландо повторил достижение Джордана
Баскетболист проводит результативные матчи
Фото: Blaze Trends
Разыгрывающий "Даллас" Лука Дончич смог набрать 44 очка за игру. В матче с "Орландо" (114: 105) баскетболист стал первым игроком, которому покорилось это достижение после Майкла Джордана в 1986 году.
Напомним, что тогда американец набрал 30 или более очков в каждом из первых шести матчей сезона.
Это вторая игра Дончича с 40 очками в последних трех матчах. По итогам 37 минут, словенец имеет в своем активе 3 подбора, 5 передач и 1 перехват.
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Источник:Ukrinform
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