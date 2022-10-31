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НБА. Лейкерс одержал первую победу в сезоне, Клипперс легко справился с Нью-Орлеаном

Баскетбол
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Клубы из Лос-Анджелеса были неудержимы

НБА. Лейкерс одержал первую победу в сезоне, Клипперс легко справился с Нью-Орлеаном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лос-Анджелесе (США) состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Денвер Наггетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110.

Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, шесть подборов и восемь передач.

Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — он набрал 23 очка, 15 подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 23 очка, 14 подборов и шесть передач. Также стоит отметить Джамала Маррея из США, который набрал 19 очков, четыре подбора и пять передач.

В паралельном матче "Лос-Анджелес Клипперс" на своей площадке принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Счёт встречи — 112:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 22 очка.

Следующий матч подопечные Тайрона Лю проведут также дома.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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