  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Главный тренер Лейкерс отреагировал на первую победу в сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Лейкерс отреагировал на первую победу в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Команда добилась этого

Главный тренер Лейкерс отреагировал на первую победу в сезоне

Новина українською

Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм остался доволен своей командой после первой победы в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

Напомним, сегодня "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Денвер Наггетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110. Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач.

"Сегодня нам нужно было доказать что-то самим себе. Не миру, не СМИ. Мы должны были доказать это самим себе, и я рад, как мы отреагировали.

Сегодня мяч постоянно попадал в кольцо. Парни шли в проходы, двигали мяч, находили открытых снайперов, никто не колебался. Я говорил это с первого дня: мы начнём попадать, наше нападение догонит нашу защиту", — приводит слова Хэма ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде