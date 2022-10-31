Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Лейкерс отреагировал на первую победу в сезоне
Команда добилась этого
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм остался доволен своей командой после первой победы в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.
Напомним, сегодня "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Денвер Наггетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110. Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач.
"Сегодня нам нужно было доказать что-то самим себе. Не миру, не СМИ. Мы должны были доказать это самим себе, и я рад, как мы отреагировали.
Сегодня мяч постоянно попадал в кольцо. Парни шли в проходы, двигали мяч, находили открытых снайперов, никто не колебался. Я говорил это с первого дня: мы начнём попадать, наше нападение догонит нашу защиту", — приводит слова Хэма ESPN.
Популярное сейчас
- Жезуш: С Динамо может быть результат, который порадует их тренера
- ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью
- Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- Прометей выиграл шестой матч подряд в Латвийско-эстонской лиге
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО