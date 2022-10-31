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Леброн Джеймс прокомментировал свое историческое достижение в НБА

Баскетбол
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Баскетболист разместил новый пост в соцсети

Леброн Джеймс прокомментировал свое историческое достижение в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА.

В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Миннесотой Тимбервулвз" Леброн принёс своей команде 28 очков и провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, на счету которого было 1134 таких матча.

"Неплохо для парня, который пасует"", — написал Джеймс.

Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более он набирал в 1122 встречах.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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