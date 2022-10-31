Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс прокомментировал свое историческое достижение в НБА
Баскетболист разместил новый пост в соцсети
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА.
В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Миннесотой Тимбервулвз" Леброн принёс своей команде 28 очков и провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, на счету которого было 1134 таких матча.
"Неплохо для парня, который пасует"", — написал Джеймс.
Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более он набирал в 1122 встречах.
Популярное сейчас
- В ОАЭ появились слухи об увольнении Реброва - в Аль-Айне уже отреагировали
- Голкипер Динамо: Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке
- Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- Прометей выиграл шестой матч подряд в Латвийско-эстонской лиге
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО