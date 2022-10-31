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Энтони Дэвис: Если для победы нужно играть через боль, буду играть через боль

Баскетбол
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Баскетболист прокомментировал первую победу в новом сезоне

Энтони Дэвис: Если для победы нужно играть через боль, буду играть через боль

фото - latimes.com

Новина українською

Центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал матч с "Денвером" (121:110).

"Спина убивала меня сегодня. Старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде одержать победу.

Если для этого нужно играть через боль, буду играть через боль. У меня будет два дня, чтобы подготовиться к матчу против "Нового Орлеана".

Сделаю все возможное, чтобы мы снова победили", – сказал Дэвис.

Победа над "Денвером" стала первой для "Лейкерса" в этом сезоне после 5 подряд поражений.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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Источник:
Tribuna

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