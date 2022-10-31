Энтони Дэвис: Если для победы нужно играть через боль, буду играть через боль

Центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал матч с "Денвером" (121:110).

"Спина убивала меня сегодня. Старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде одержать победу.

Если для этого нужно играть через боль, буду играть через боль. У меня будет два дня, чтобы подготовиться к матчу против "Нового Орлеана".

Сделаю все возможное, чтобы мы снова победили", – сказал Дэвис.

Победа над "Денвером" стала первой для "Лейкерса" в этом сезоне после 5 подряд поражений.