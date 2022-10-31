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Энтони Дэвис: Если для победы нужно играть через боль, буду играть через боль
Баскетболист прокомментировал первую победу в новом сезоне
фото - latimes.com
Центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал матч с "Денвером" (121:110).
"Спина убивала меня сегодня. Старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде одержать победу.
Если для этого нужно играть через боль, буду играть через боль. У меня будет два дня, чтобы подготовиться к матчу против "Нового Орлеана".
Сделаю все возможное, чтобы мы снова победили", – сказал Дэвис.
Победа над "Денвером" стала первой для "Лейкерса" в этом сезоне после 5 подряд поражений.
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