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Дуайт Ховард хочет продолжить карьеру в Голден Стэйт

Баскетбол
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Сейчас игрок в статусе свободного агента

Дуайт Ховард хочет продолжить карьеру в Голден Стэйт

Новина українською

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, сейчас находящийся в статусе свободного агента, признался, что принял бы предложение от "Голден Стэйт Уорриорз".

"Это был бы идеальный вариант. Им нужен большой. Да, я знаю, что есть Кевон Луни и подрастает молодое поколение в лице Уайзмена, но я всё же Дуайт Ховард. Уайзмен мог бы многому научиться у меня, так как я вижу, что он хочет стать бигменом. Я бы мог помочь Стефу Карри и Клэю Томпсону чаще выходить на открытые позиции, мои заслоны им не помешают.

С Дрэймондом разыгрывали бы пик-н-роллы, а Уайзмена могу научить защищаться и блокировать", — приводит слова Ховарда Sports Illustrated.

У "Голден Стэйт Уорриорз" на старте сезона четыре поражения в семи играх. Дуайт Ховард в прошлом сезоне выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: Дуайт Ховард
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