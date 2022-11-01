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Украинка выиграла конкурс трехочковых на ЧМ по баскетболу 3х3 среди университетских команд

Баскетбол
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Украинка выиграла конкурс трехочковых на ЧМ по баскетболу 3х3 среди университетских команд

Фото: ФБУ

Новина українською

Украинская баскетболистка команды Франковск-Прикарпатье Вероника Космач выиграла конкурс трехочковых на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который прошел в Стамбуле.

Студентка из национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника стала лучшей среди соперниц.

Напомним, что украинская команда в соревнованиях остановилась на стадии 1/4 финала.

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