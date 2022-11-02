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Чикаго Буллз уверенно разобрался с Бруклин Нетс
Разница в счете составила 9 очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Бруклин Нетс" принимал "Чикаго Буллз".
Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 99:108, которые накануне уволили главного тренера Стива Нэша.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард "Нетс" Кевин Дюрант, который был близок к дабл-даблу – на его счету 32 очка, 9 подборов и 6 передач.
Наиболее значимый вклад в победу "Буллз" внёс защитник Зак Лавин, набравший 29 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач.
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