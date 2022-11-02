Чикаго Буллз уверенно разобрался с Бруклин Нетс

В Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Бруклин Нетс" принимал "Чикаго Буллз".

Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 99:108, которые накануне уволили главного тренера Стива Нэша.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард "Нетс" Кевин Дюрант, который был близок к дабл-даблу – на его счету 32 очка, 9 подборов и 6 передач.

Наиболее значимый вклад в победу "Буллз" внёс защитник Зак Лавин, набравший 29 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач.