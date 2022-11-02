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Стив Нэш: Я получал удовольствие, находясь в Бруклин Нетс
Первый комментарий после увольнения
Фото: NBA
48-летний канадский специалист Стив Нэш разместил первый пост после увольнения из клуба НБА "Бруклин Нетс". Напомним, Нэш покинул "Бруклин" вчера, 1 ноября.
"Большое спасибо Джо и Кларе Цай, а также Шону Марксу за возможность трудиться в "Бруклине" в качестве главного тренера. Это был невероятный опыт со множеством вызовов, за что я очень благодарен. Я получал удовольствие, находясь в команде. Особую благодарность хотелось бы выразить тренерскому штабу. И, наконец, спасибо Бруклину и всем болельщикам. Для моей семьи это место стало домом.
Желаю "Нетс" дальнейших успехов, буду и впредь болеть за команду", — говорится в заявлении Нэша.
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