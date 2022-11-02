Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи с Исландией и Нидерландами
Пожелаем команде удачи
Мужская сборная Украины в ноябре сыграет матчи очередного игрового окна в рамках второго раунда квалификации чемпионата мира-2023. 11 ноября национальная команда попытается обыграть сборную Нидерландов, а 14-го команду Исландии.
Тренерский штаб определился с предварительным составом команды, который будет готовиться к этим матчам. В список вошли 13 игроков:
Денис Лукашов, Александр Ковляр, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов, Владимир Герун.
В квалификации ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей и идет пятой в таблице группы L.
Популярное сейчас
- Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Впервые в истории две украинские команды пробились в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА
- Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября
- Никола Йокич: ЛеБрон – лучший баскетболист планеты, Энтони Дэвис – второй по таланту
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО