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Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи с Исландией и Нидерландами

Баскетбол
(1 голосов)

Пожелаем команде удачи

Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи с Исландией и Нидерландами

Новина українською

Мужская сборная Украины в ноябре сыграет матчи очередного игрового окна в рамках второго раунда квалификации чемпионата мира-2023. 11 ноября национальная команда попытается обыграть сборную Нидерландов, а 14-го команду Исландии.

Тренерский штаб определился с предварительным составом команды, который будет готовиться к этим матчам. В список вошли 13 игроков:

Денис Лукашов, Александр Ковляр, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов, Владимир Герун.

В квалификации ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей и идет пятой в таблице группы L.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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