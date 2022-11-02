Кевин Дюрант отреагировал на увольнение Стива Нэша

Лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант дал комментарий по поводу увольнения главного тренера команды Стива Нэша.

"Я был шокирован. Когда происходит что-то такое, то это всегда немного вгоняет тебя в ступор, но для НБА это нормально. В лиге всегда всё быстро меняется, особенно во время сезона. У нас впереди тренировки и игры, поэтому нельзя слишком много думать об этом.

Давайте будем честными: мы профессионалы. У нас было тяжёлое начало сезона и тяжёлый прошлый сезон, тяжёлое лето. Мы знали, что всех оценивают. Так устроена эта лига.

Мне понравилось работать со Стивом, понравилось работать с тренерским штабом. В последние несколько сезонов были взлёты и падения, но суть этого – мы любим играть в баскетбол. Так что независимо от тренера, независимо от обстоятельств ты должен приходить на работу. И мне нравилось приходить на работу со Стивом", — приводит слова Дюранта Daily News.