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Кевин Дюрант отреагировал на увольнение Стива Нэша
Баскетболист был шокирован
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант дал комментарий по поводу увольнения главного тренера команды Стива Нэша.
"Я был шокирован. Когда происходит что-то такое, то это всегда немного вгоняет тебя в ступор, но для НБА это нормально. В лиге всегда всё быстро меняется, особенно во время сезона. У нас впереди тренировки и игры, поэтому нельзя слишком много думать об этом.
Давайте будем честными: мы профессионалы. У нас было тяжёлое начало сезона и тяжёлый прошлый сезон, тяжёлое лето. Мы знали, что всех оценивают. Так устроена эта лига.
Мне понравилось работать со Стивом, понравилось работать с тренерским штабом. В последние несколько сезонов были взлёты и падения, но суть этого – мы любим играть в баскетбол. Так что независимо от тренера, независимо от обстоятельств ты должен приходить на работу. И мне нравилось приходить на работу со Стивом", — приводит слова Дюранта Daily News.
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