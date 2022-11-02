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Прометей из-за провала в третьей четверти потерпел поражение в Еврокубке

Баскетбол
(1 голосов)

Камбека не произошло

Прометей из-за провала в третьей четверти потерпел поражение в Еврокубке

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Слобожанский "Прометей" потерпел второе поражение в текущем сезоне Еврокубка. На этот раз сильнее украинского коллектива оказался испанский "Хувентут Бадалона".

Ключевой стала третья четверть поединка. На ее старте счет был 40:40, а завершили ее команды с преимуществом в семнадцать очков в пользу "Хувентута Бадалоны". В последнем периоде слобожанцы замахнулись на удивительный камбек и в какой-то момент даже сократили отставание до трех баллов, но на большее "Прометей" не хватило.

Следующий матч на евроарене подопечные Ронена Гинзбурга проведут после паузы на игры сборных. На 22 ноября запланирован поединок против словенской "Цедевиты Олимпии".

Баскетбол. Еврокубок. 4-й тур
"Хувентут Бадалона" (Испания) - "Прометей" (Слобожанское, Украина) 82:77 (23:18, 17:22, 25:8, 17:29)

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В статье: БК Прометей (Камянское) Еврокубок
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