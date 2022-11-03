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НБА: Лейкерс одержали волевую победу, Дончич продолжил невероятную серию
Игровой день порадовал болельщиков зрелищностью
Фото: Fox News
3 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно 11 матчей.
Лос-Анджелес Лейкерс спасся от поражения благодаря Мэтту Райану, который вместе с финальным свистком забросил 3-очковый и перевел игру с Пеликанс в овертайм, там калифорнийцы и дожали соперника.
Лука Дончич продолжает демонстрировать высокий класс игры и уже в седьмом матче подряд набрал более 30 очков за матч. На этот раз в игре с Ютой (103:100) словенец набрал 33 очка и сделал 11 ассистов.
Результаты матчей НБА:
Филадельфия – Вашингтон 111:121
Кливленд – Бостон 114:113
Майами - Сакраменто 110:107
Нью-Йорк – Атланта 99:112
Чикаго - Шарлотт 106:88
Хьюстон - Клипперс 101:109
Милуоки - Детройт 116:91
Сан-Антонио - Торонто 100:143
Даллас - Юта 103:100
Портленд – Мемфис 106:111
Лейкерс - Нью Орлеан 120:117
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