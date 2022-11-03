НБА: Лейкерс одержали волевую победу, Дончич продолжил невероятную серию

3 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно 11 матчей.

Лос-Анджелес Лейкерс спасся от поражения благодаря Мэтту Райану, который вместе с финальным свистком забросил 3-очковый и перевел игру с Пеликанс в овертайм, там калифорнийцы и дожали соперника.

Лука Дончич продолжает демонстрировать высокий класс игры и уже в седьмом матче подряд набрал более 30 очков за матч. На этот раз в игре с Ютой (103:100) словенец набрал 33 очка и сделал 11 ассистов.

Результаты матчей НБА:

Филадельфия – Вашингтон 111:121

Кливленд – Бостон 114:113

Майами - Сакраменто 110:107

Нью-Йорк – Атланта 99:112

Чикаго - Шарлотт 106:88

Хьюстон - Клипперс 101:109

Милуоки - Детройт 116:91

Сан-Антонио - Торонто 100:143

Даллас - Юта 103:100

Портленд – Мемфис 106:111

Лейкерс - Нью Орлеан 120:117