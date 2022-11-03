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Джеймс Харден пропустит около месяца из-за травмы

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Баскетболист не поможет своей команде

Джеймс Харден пропустит около месяца из-за травмы

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Звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден получил травму и пропустит один месяц из-за растяжения сухожилия правой стопы. Об этом в своих социальных сетях пишет авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Харден получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом "Вашингтон Уизардс" (111:121). За время, проведённое на площадке, он набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал 10 передач.

Таким образом, Джеймс не поможет "Филадельфии" в ноябрьских встречах с "Нью-Йорк Никс" "Финикс Санз", "Атлантой Хоукс" (дважды), "Ютой Джаз", "Милуоки Бакс", "Миннесотой Тимбервулвз", "Бруклин" Нетс", "Шарлотт Хорнетс", "Орландо Мэджик"

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В статье: Джеймс Харден
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