Джеймс Харден пропустит около месяца из-за травмы

Звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден получил травму и пропустит один месяц из-за растяжения сухожилия правой стопы. Об этом в своих социальных сетях пишет авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Харден получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом "Вашингтон Уизардс" (111:121). За время, проведённое на площадке, он набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал 10 передач.

Таким образом, Джеймс не поможет "Филадельфии" в ноябрьских встречах с "Нью-Йорк Никс" "Финикс Санз", "Атлантой Хоукс" (дважды), "Ютой Джаз", "Милуоки Бакс", "Миннесотой Тимбервулвз", "Бруклин" Нетс", "Шарлотт Хорнетс", "Орландо Мэджик"