Чемпион НБА потерпел четвертое поражение подряд

В ночь на пятницу, 4 ноября, в НБА состоялось всего два матча. Действующий чемпион Голден Стейт потерпел четвертое поражение подряд и шесть в общей сложности в девяти матчах с начала сезона. Не помогает и результативная игра Стефа Карри, который этой ночью в противостоянии с Орландо выбил 39 очков, попав 8 из 15 трехочковых. Примечательно, что в какой-то момент преимущество Голдена Стейта составляло 16 очков, но рывок Меджик в третьей четверти позволил в итоге выиграть матч.

А вот у Оклахомы прервалась серия из четырех побед подряд. Тандер капитулировали на собственном паркете перед Денвером. Интересно, что в этом поединке приняли участие сразу три канадца и все были на первых ролях. Шай Жиль-Александр из Оклахомы выбил солидные 37 очков, его партнер Лугентц Дорт добавил 19, тогда как Джамал Мюррей из Денвера набрал 24 балла, 14 из которых в четвертой 12-минутке.

Jamal Murray took over in Q4, scoring 14 points to lead the @nuggets down the stretch of their win on the road! #MileHighBasketball pic.twitter.com/WFqoaJPDZc