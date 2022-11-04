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Чемпион НБА потерпел четвертое поражение подряд

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Денвер держится среди лидеров

Чемпион НБА потерпел четвертое поражение подряд

фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на пятницу, 4 ноября, в НБА состоялось всего два матча. Действующий чемпион Голден Стейт потерпел четвертое поражение подряд и шесть в общей сложности в девяти матчах с начала сезона. Не помогает и результативная игра Стефа Карри, который этой ночью в противостоянии с Орландо выбил 39 очков, попав 8 из 15 трехочковых. Примечательно, что в какой-то момент преимущество Голдена Стейта составляло 16 очков, но рывок Меджик в третьей четверти позволил в итоге выиграть матч.

А вот у Оклахомы прервалась серия из четырех побед подряд. Тандер капитулировали на собственном паркете перед Денвером. Интересно, что в этом поединке приняли участие сразу три канадца и все были на первых ролях. Шай Жиль-Александр из Оклахомы выбил солидные 37 очков, его партнер Лугентц Дорт добавил 19, тогда как Джамал Мюррей из Денвера набрал 24 балла, 14 из которых в четвертой 12-минутке.

Впрочем, лучшим в составе Наггетс традиционно стал серб Никола Йокич, оформивший трипл-дабл – 15 очков, 13 подборов и 14 результативных передач.

Денвер идет четвертым на Западе, Оклахома – 10-я, а Голден Стейт – 12-й. Орландо на Востоке предпоследние.

Результаты матчей НБА, 3 ноября

  • Орландо – Голден Стейт 130:129
  • Оклахома – Денвер 110:122
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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Денвер Наггетс Орландо Мэджик
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