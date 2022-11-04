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Голден Стэйт с минимальным счётом уступил Орландо Мэджик, Денвер легко одолел Оклахому
Результаты матчей НБА
4 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
"Орландо Мэджик" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 130:129
"Оклахома-Сити Тандер" – "Денвер Наггетс" – 110:122
В самом результативном матче самым полезным игроком стал разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков.
В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).
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