Голден Стэйт с минимальным счётом уступил Орландо Мэджик, Денвер легко одолел Оклахому

4 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.

"Орландо Мэджик" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 130:129

"Оклахома-Сити Тандер" – "Денвер Наггетс" – 110:122

В самом результативном матче самым полезным игроком стал разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков.

В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).