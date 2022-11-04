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Стефен Карри: Мы не хотим быть безумцами
Баскетболист прокомментировал серию поражений
Фото: Yardbarker
Звезда "Голден Стэйт Уорриорз" американец Стефен Карри прокомментировал очередное поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" этой ночью с минимальным счётом уступили "Орландо Мэджик" (129:130). Для подопечных Стива Керра это четвёртое поражение подряд.
Стефен Карри, отвечая на вопросы журналистов, указал на необходимость изменений на скамейке запасных. По мнению баскетболиста, вышедшие на замену игроки не соответствуют должному уровню и отчасти виновны в том, что "Уорриорз" растеряли преимущество во второй половине матча.
"Мы не хотим быть безумцами, делать одно и то же и ожидать разных результатов. Каждый в раздевалке должен понять это. Необходимо постоянно работать над этим", — приводит слова Карри Clutch Points.
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