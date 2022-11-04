Кевин Дюрант отреагировал на скандал вокруг Кайри Ирвинга

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант прокомментировал скандальную ситуацию вокруг своего одноклубника Кайри Ирвинга.

4 ноября "Бруклин" опубликовал заявление, в котором сообщил, что разыгрывающий команды Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма в своих социальных сетях. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления "Нетс" принёс публичные извинения.

"Верю, что наша организация поступит правильно. Хочу прояснить заявления, которые я сделал во время тренировки. Вижу, что некоторые сбиты с толку. Я не оправдываю разжигание ненависти или антисемитизм и отношусь с любовью ко всем. Наша игра должна объединять людей и это всегда должно быть во главе угла", — написал Дюрант в на своей странице в социальной сети.