  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кевин Дюрант отреагировал на скандал вокруг Кайри Ирвинга
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Дюрант отреагировал на скандал вокруг Кайри Ирвинга

Баскетбол
(1 голосов)

Кайри уже принес извинения

Кевин Дюрант отреагировал на скандал вокруг Кайри Ирвинга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант прокомментировал скандальную ситуацию вокруг своего одноклубника Кайри Ирвинга.

4 ноября "Бруклин" опубликовал заявление, в котором сообщил, что разыгрывающий команды Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма в своих социальных сетях. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления "Нетс" принёс публичные извинения.

"Верю, что наша организация поступит правильно. Хочу прояснить заявления, которые я сделал во время тренировки. Вижу, что некоторые сбиты с толку. Я не оправдываю разжигание ненависти или антисемитизм и отношусь с любовью ко всем. Наша игра должна объединять людей и это всегда должно быть во главе угла", — написал Дюрант в на своей странице в социальной сети.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде