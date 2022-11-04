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Будивельник - Пея: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Балканской лиги по баскетболу
4 ноября, киевский "Будивельник" сыграет против баскетбольного клуба "Пея" из Косово. Начало игры в 21:15 по киевскому времени.
В этом году в Балканской лиге команды будут играть в двух группах по шесть команд. Четыре из них выйдут в "Финал четырех".
Балканская лига
4 ноября. Начало в 21:00
"Будивельник" (Украина) - "Пея" (Косово)
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