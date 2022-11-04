  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник проиграл клубу из Косово в стартовом матче Балканской лиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник проиграл клубу из Косово в стартовом матче Балканской лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Начали не очень

Будивельник проиграл клубу из Косово в стартовом матче Балканской лиги

nstagram.com/bc_budivelnyk

Новина українською

В пятницу, 4 ноября, киевский "Будивельник" сыграл свой первый матч в рамках Балканской лиги.

Киевляне уступил баскетбольному клубу "KB Peja" из Косово 81:71.

Косовары лучше провели первую четверть, однако затем в двух киевляне начали наверстывать.

Провал наступил в последней четверти, которая завершилась со счетом 23:7 в пользу хозяев.

-10 в итоге, Будивельник начинает с поражения.

Читайте такжеБудивельник одержал третью победу в Кубке Европы

Peja – Будивельник 81:71 (26:16, 15:26, 17:22, 23:7)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде