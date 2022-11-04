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Будивельник проиграл клубу из Косово в стартовом матче Балканской лиги
Начали не очень
nstagram.com/bc_budivelnyk
В пятницу, 4 ноября, киевский "Будивельник" сыграл свой первый матч в рамках Балканской лиги.
Киевляне уступил баскетбольному клубу "KB Peja" из Косово 81:71.
Косовары лучше провели первую четверть, однако затем в двух киевляне начали наверстывать.
Провал наступил в последней четверти, которая завершилась со счетом 23:7 в пользу хозяев.
-10 в итоге, Будивельник начинает с поражения.
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Peja – Будивельник 81:71 (26:16, 15:26, 17:22, 23:7)
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