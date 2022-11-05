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НБА. Филадельфия минимально проигрывает Нью-Йорку, победы Кливленда и Индианы

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия минимально проигрывает Нью-Йорку, победы Кливленда и Индианы

UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Бруклин"

86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)

"Индиана" –" Майами"

101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)

"Детройт" - "Кливленд"

88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)

"Филадельфия" – "Нью-Йорк"

104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)

"Бостон" - "Чикаго"

123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32)

"Мемфис" - "Шарлотт"

130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30)

"Сан-Антонио" – "Клипперс"

106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31)

"Даллас" – "Торонто"

111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)

"Нью-Орлеан" - "Голден Стейт"

114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)

"Миннесота" – "Милуоки"

102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)

"Финикс" - "Портленд"

106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)

"Лейкерс" - "Юта"

116:130 (34:40, 28:35, 33:25, 21:30)

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В статье: НБА
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