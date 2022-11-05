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НБА. Филадельфия минимально проигрывает Нью-Йорку, победы Кливленда и Индианы
Результаты тура НБА
В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Бруклин"
86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)
"Индиана" –" Майами"
101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)
"Детройт" - "Кливленд"
88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)
"Филадельфия" – "Нью-Йорк"
104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)
"Бостон" - "Чикаго"
123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32)
"Мемфис" - "Шарлотт"
130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30)
"Сан-Антонио" – "Клипперс"
106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31)
"Даллас" – "Торонто"
111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)
"Нью-Орлеан" - "Голден Стейт"
114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)
"Миннесота" – "Милуоки"
102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)
"Финикс" - "Портленд"
106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)
"Лейкерс" - "Юта"
116:130 (34:40, 28:35, 33:25, 21:30)
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