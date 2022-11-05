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Леброн Джеймс: Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам
Четкая позиция
Фото: SB Nation
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал скандал вокруг Кайри Ирвинга ("Бруклин"), дисквалифицированного за пост с антисемитским фильмом. Его слова цитирует Los Angeles Times:
"Всё просто. Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам, к еврейским общинам, к черным общинам, к азиатским общинам. Вы, ребята, знаете мою позицию.
Как мне кажется, сделанное Кайри навредило многим людям. В конце концов – сегодня или вчера – он все же принес извинения. Но он нанес определенный вред, и это грустно.
Я против того, чтобы доставлять проблемы людям, когда дело касается вашего голоса, вашей платформы или чего-либо. Неважно, какого цвета ваша кожа, какого вы роста, в каком положении вы находитесь.
Если вы продвигаете или подстрекаете, говорите вредные вещи в адрес любого сообщества, вещи, которые вредят людям, я не могу уважать это. Я не могу это оправдывать" – сказал он.
Напомним, что ранее Леброн Джеймс
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