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Леброн Джеймс: Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам

Баскетбол
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Четкая позиция

Леброн Джеймс: Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам

Фото: SB Nation

UA-Футбол
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Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал скандал вокруг Кайри Ирвинга ("Бруклин"), дисквалифицированного за пост с антисемитским фильмом. Его слова цитирует Los Angeles Times:

"Всё просто. Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам, к еврейским общинам, к черным общинам, к азиатским общинам. Вы, ребята, знаете мою позицию.

Как мне кажется, сделанное Кайри навредило многим людям. В конце концов – сегодня или вчера – он все же принес извинения. Но он нанес определенный вред, и это грустно.

Я против того, чтобы доставлять проблемы людям, когда дело касается вашего голоса, вашей платформы или чего-либо. Неважно, какого цвета ваша кожа, какого вы роста, в каком положении вы находитесь.

Если вы продвигаете или подстрекаете, говорите вредные вещи в адрес любого сообщества, вещи, которые вредят людям, я не могу уважать это. Я не могу это оправдывать" – сказал он.

Напомним, что ранее Леброн Джеймс установил исторический рекорд.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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