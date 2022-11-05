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Пятый украинец сыграл в NBA G League. Дмитрий Скапинцев дебютировал в Вестчестер Никс
Сыграл около шести минут против Мэн Селтикс
Фото: FIBA
Украинский центровой Дмитрий Скапинцев дебютировал в G-лиге НБА за фарм-клуб "Нью-Йорк Никс" – "Вестчестер". Первый матч украинца выпал на игру против фарм-клуба "Бостона" - "Мэн Селтикс".
Скапинцев провел на паркете чуть меньше шести минут, сделав одну неудачную попытку бросить двухочковый и один раз сфолив. Также он совершил три подбора: два в атаке и один в обороне. "Вестчестер" проиграл "Мэну" со счетом 111:119.
Таким образом, Дмитрий стал уже пятым украинцем в истории, который принял участие в матче G-лиги НБА. Ранее это также удавалось Кириллу Фесенко, Максиму Звонову, Александру Кобецу и Святославу Михайлюку.
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