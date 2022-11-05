Прометей победил в седьмой раз подряд. Клуб идет первым в Латвийско-эстонской лиге

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" сегодня провел седьмой матч в Латвийско-эстонской лиге. И в седьмой раз подряд победил. Соперником команды из Камянского был "Лиепаю" из одноименного города в Латвии. "Прометей" победил 96:91.

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 82:82, поэтому команды провели овертайм. В дополнительное время "Прометей" испепелил соперника 14:9. Теперь команда из Камянского единолично лидирует с семью победами в семи матчах. У второго места лишь шесть побед в семи турах.

Лучший игрок прошедшего матча – Карлис Силинс из "Лиепайи". У него аж (28 очков/10 подборов/2 ассиста). Лучшие же в составе "Прометея": Калеб Агада с (16/5/3) и Джиан Клавелл с (16/2/2).

Латвийско-эстонская лига, 7 тур

"Прометей" - "Лиепаю" 96:91

(25:20, 23:25, 20:14, 14:23, 14:9)