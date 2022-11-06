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НБА. Сакраменто в овертайме побеждает Орландо, Оклахома уступает Милуоки

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Сакраменто в овертайме побеждает Орландо, Оклахома уступает Милуоки

UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи регулярного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" - "Сакраменто"

123:126 OT (33:25, 32:22, 12:36, 29:23, 17:20)

"Шарлотт" - "Бруклин"

94:98 (21:30, 23:22, 26:17, 24:29)

"Нью-Йорк" - "Бостон"

118:133 (29:32, 37:35, 30:34, 22:32)

"Атланта" - "Нью-Орлеан"

124:121 OT (29:28, 31:24, 28:33, 21:24, 15:12)

"Милуоки" – "Оклахома"

108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16)

"Миннесота" – "Хьюстон"

129:117 (40:34, 28:15, 35:34, 26:34)

"Денвер" - "Сан-Антонио"

126:101 (40:27, 30:24, 29:25, 27:25)

"Финикс" - "Портленд"

102:82 (35:26, 26:14, 23:21, 18:21)

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В статье: НБА
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