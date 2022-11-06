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Украинец Кравцов установил личный рекорд по результативности в матче четвертого дивизиона Испании
Отличная игра
https://odessa-sport.info/
Украинский баскетболист Вячеслав Кравцов установил личный рекорд по количеству набранных очков в одном матче.
Наш спортсмен, выступающий за клуб "Менорка" в четвертом дивизионе Испании, помог своей команде переиграть "Корнелью".
По итогам матча центровой сборной Украины набрал 36 очков (11/15 двухочковых, 14/16 штрафных), сделал 8 подборов и отдал 1 передачу. Кравцов отыграл на площадке 39 минут.
Таким образом, он провел самый результативный матч в собственной карьере.
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