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Украинец Кравцов установил личный рекорд по результативности в матче четвертого дивизиона Испании

Баскетбол
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Отличная игра

Украинец Кравцов установил личный рекорд по результативности в матче четвертого дивизиона Испании

https://odessa-sport.info/

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Вячеслав Кравцов установил личный рекорд по количеству набранных очков в одном матче.

Наш спортсмен, выступающий за клуб "Менорка" в четвертом дивизионе Испании, помог своей команде переиграть "Корнелью".

По итогам матча центровой сборной Украины набрал 36 очков (11/15 двухочковых, 14/16 штрафных), сделал 8 подборов и отдал 1 передачу. Кравцов отыграл на площадке 39 минут.

Таким образом, он провел самый результативный матч в собственной карьере.

Результаты тура НБА

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В статье: Вячеслав Кравцов
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