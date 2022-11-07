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Журналист: Лейкерс может обменять Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Игрок не показывает блестящих результатов

Журналист: Лейкерс может обменять Энтони Дэвиса

фото - latimes.com

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Известный журналист Билл Симмонс сообщил, что "Лос-Анджелес Лейкерс" может обменять Энтони Дэвиса.

"Итак, "Лейкерс" сегодня снова проиграли. Ходят слухи, что Энтони Дэвис может быть выставлен на обмен. Это план Б, потому что обмен Уэстбрука, возможно, даже не имеет смысла, учитывая, что именно клуб может получить за Уэстбрука и их нежелание отказываться ради этого от своих активов.

У них есть Дэвис, который уже давно не похож на самого себя образца 2020 года. В "пузыре" мы в последний раз видели Дэвиса уровня "Нью-Орлеана" 2018 года", — сказал Симмонс в своём подкасте.

На данный момент "озёрники" занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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