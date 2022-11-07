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Сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи отбора на ЧМ-2023
Первый матч состоится 11 ноября
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
Мужская сборная Украины сыграет матчи очередного игрового окна в рамках второго раунда квалификации чемпионата мира-2023. 11 ноября национальная команда в Алмире сыграет против сборной Нидерландов, а 14 ноября в Риге будет принимать команду Исландии.
7 ноября начался сбор команды накануне отборочных матчей.
Таким образом, к предстоящим матчам будут готовиться 12 баскетболистов:
Защитники
Денис Лукашов, Илья Сидоров, Илья Тыртышник
Форварды
Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов
Центровые
Владимир Герун, Вячеслав Кравцов
Главный тренер – Айнарс Багатскис
В квалификации ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей и идет пятой в таблице группы L. На чемпионат мира выходят три лучшие команды из группы.
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