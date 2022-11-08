НБА. Лейкерс потерпел очередное поражение, 45 очков Карри помогли Голден Стэйт одержать победу

8 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности было сыграно 15 матчей.

Стоит отметить разыгрывающего "Голден Стэйт" американца Стефен Карри, который набрал 45 очков, восемь подборов и семь передач и смог принести победу своей команде. В паралельном матче центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис, которого списывали все со счетов, набрал 29 очков, но это не помогло его команде одержать победу.

Результаты матчей НБА:

"Шарлотт Хорнетс" – "Вашингтон Уизардс" – 100:108

"Орландо Мэджик" – "Хьюстон Рокетс" – 127:134

"Детройт Пистонс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 112:103

"Индиана Пэйсерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 129:122

"Филадельфия Сиксерс" – "Финикс Санз" – 100:88

"Атланта Хоукс" – "Милуоки Бакс" – 117:98

"Майами Хит" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 107:110

"Чикаго Буллз" – "Торонто Рэпторс" – 111:97

"Мемфис Гриззлиз" – "Бостон Селтикс" – 106:109

"Миннесота Тимбервулвз" – "Нью-Йорк Никс" – 107:120

"Сан-Антонио Спёрс" – "Денвер Наггетс" – 109:115

"Даллас Маверикс" – "Бруклин Нетс" – 96:94

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Сакраменто Кингз" – 116:113

"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 139:116

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Кливленд Кавальерс" – 119:117