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НБА. Лейкерс потерпел очередное поражение, 45 очков Карри помогли Голден Стэйт одержать победу
В минувший игровой день было сыграно 15 матчей
Фото: Yardbarker
8 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности было сыграно 15 матчей.
Стоит отметить разыгрывающего "Голден Стэйт" американца Стефен Карри, который набрал 45 очков, восемь подборов и семь передач и смог принести победу своей команде. В паралельном матче центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис, которого списывали все со счетов, набрал 29 очков, но это не помогло его команде одержать победу.
Результаты матчей НБА:
"Шарлотт Хорнетс" – "Вашингтон Уизардс" – 100:108
"Орландо Мэджик" – "Хьюстон Рокетс" – 127:134
"Детройт Пистонс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 112:103
"Индиана Пэйсерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 129:122
"Филадельфия Сиксерс" – "Финикс Санз" – 100:88
"Атланта Хоукс" – "Милуоки Бакс" – 117:98
"Майами Хит" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 107:110
"Чикаго Буллз" – "Торонто Рэпторс" – 111:97
"Мемфис Гриззлиз" – "Бостон Селтикс" – 106:109
"Миннесота Тимбервулвз" – "Нью-Йорк Никс" – 107:120
"Сан-Антонио Спёрс" – "Денвер Наггетс" – 109:115
"Даллас Маверикс" – "Бруклин Нетс" – 96:94
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Сакраменто Кингз" – 116:113
"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 139:116
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Кливленд Кавальерс" – 119:117
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