Энтони Дэвис: Нас совершенно не устраивает статистика 2-8

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Юта Джаз". "Озёрники" проиграли со счётом 116:139.

"Честно говоря, это какой-то отстой. Нас совершенно не устраивает статистика 2-8. Для меня это горькая пилюля, которую я просто не могу проглотить", – сказал Дэвис на пресс-конференции.

На старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" одержали победы лишь в двух встречах, а в восьми матчах калифорнийский клуб терпел поражения.