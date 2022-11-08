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Энтони Дэвис: Нас совершенно не устраивает статистика 2-8
Баскетболист прокомментировал серию поражений команды
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Юта Джаз". "Озёрники" проиграли со счётом 116:139.
"Честно говоря, это какой-то отстой. Нас совершенно не устраивает статистика 2-8. Для меня это горькая пилюля, которую я просто не могу проглотить", – сказал Дэвис на пресс-конференции.
На старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" одержали победы лишь в двух встречах, а в восьми матчах калифорнийский клуб терпел поражения.
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