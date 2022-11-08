Айнарс Багатскис: Я должен работать, помогать баскетболу Украины, как я делал это до этого

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал об эмоциях после матча с Польшой.

"На Евробаскете сборная Украины могла сыграть лучше. Сто процентов. Но могла сыграть и хуже. Я знаю, что могло быть чуть-чуть лучше.

То, что я говорил игрокам после игры с Польшей – это было на эмоциях. Потом у меня было время успокоиться, посмотреть игры, которые мы провели на турнире. Для себя я принял это решение на эмоциях. Я был злой, потому что считал, что мы можем пройти дальше. Я винил себя. Когда я посмотрел матчи, я успокоился.

Когда мне Федерация баскетбола Украины предложила закончить начатое, я согласился. Я вижу, что я могу дать команде. Также для меня огромная честь и ответственность быть тренером сборной Украины. Я должен работать, помогать баскетболу Украины, как я делал это до этого.

В последних матчах отбора на чемпионат мира будет немного другая сборная. Во-первых, не будет игроков НБА, это невозможно. За последние три года практически все потенциальные кандидаты были в сборной, как минимум, на тренировочных сборах. Сейчас некоторые игроки присоединится к сборной, у некоторых будут другие роли в команде.

Для выхода на чемпионат мира нам нужно выиграть четыре игры. Это минимум. Еще нужно надеяться, чтобы совпали другие результаты. Насчет мотивации - это интересный вопрос. Я прислушиваюсь к Греггу Поповичу. Он говорил: "Я сто лет работаю тренером и ни разу не говорил о мотивации". Игроки сами должны знать, как найти мотивацию, как работать на тренировках, во время матчей. Как себя мотивировать еще, если не поездкой на чемпионат мира?", – сказал Айнарс Багатскис на ютуб-канале The Game.

11 ноября сборная Украины сыграет на выезде с Нидерландами, а 14-го числа примет в Риге команду Исландии.