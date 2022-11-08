Дуайт Ховард определился со своим новым клубом

Бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс", чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард стал игроком команды "Таоюань Леопардс", выступающей в чемпионате Тайваня. Об этом рассказал сам Ховард, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях. Детали соглашения не раскрываются.

"Безумие, как всё складывается, ведь ещё в 2013 году я сказал, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться на Тайвань. И теперь я пишу это сообщение, чтобы объявить, что я вернусь и буду выступать с "Таоюань Леопардс".

Мне сразу понравилась энергия, которую я почувствовал, посетив Тайвань. Я готов наслаждаться жизнью, занимаясь любимым видом спорта перед множеством болельщиков, которые любят меня. Жители Тайваня, приготовьте свои плакаты, чтобы приветствовать вашего покорного слугу", — написал Ховард.