Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуайт Ховард определился со своим новым клубом
Баскетболист поехал в Тайвань
twimg.com
Бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс", чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард стал игроком команды "Таоюань Леопардс", выступающей в чемпионате Тайваня. Об этом рассказал сам Ховард, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях. Детали соглашения не раскрываются.
"Безумие, как всё складывается, ведь ещё в 2013 году я сказал, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться на Тайвань. И теперь я пишу это сообщение, чтобы объявить, что я вернусь и буду выступать с "Таоюань Леопардс".
Мне сразу понравилась энергия, которую я почувствовал, посетив Тайвань. Я готов наслаждаться жизнью, занимаясь любимым видом спорта перед множеством болельщиков, которые любят меня. Жители Тайваня, приготовьте свои плакаты, чтобы приветствовать вашего покорного слугу", — написал Ховард.
Популярное сейчас
- Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА
- Ингулец - Заря 1:0. Вопреки законам футбола
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Чемпион НБА потерпел четвертое поражение подряд
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО