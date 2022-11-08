  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дуайт Ховард определился со своим новым клубом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуайт Ховард определился со своим новым клубом

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист поехал в Тайвань

Дуайт Ховард определился со своим новым клубом

twimg.com

Новина українською

Бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс", чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард стал игроком команды "Таоюань Леопардс", выступающей в чемпионате Тайваня. Об этом рассказал сам Ховард, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях. Детали соглашения не раскрываются.

"Безумие, как всё складывается, ведь ещё в 2013 году я сказал, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться на Тайвань. И теперь я пишу это сообщение, чтобы объявить, что я вернусь и буду выступать с "Таоюань Леопардс".

Мне сразу понравилась энергия, которую я почувствовал, посетив Тайвань. Я готов наслаждаться жизнью, занимаясь любимым видом спорта перед множеством болельщиков, которые любят меня. Жители Тайваня, приготовьте свои плакаты, чтобы приветствовать вашего покорного слугу", — написал Ховард.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуайт Ховард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде