БИПА-Одесса продолжила свою победную серию в Суперлиге

Бипа-сборная Одесской области продолжила свою победную серию Суперлиги Parimatch.

Команда Вадима Пудзырея уверенно обыграла Старый Луцк 86:70.

Ключевыми в матче стали последняя минута второй четверти, когда одесситы совершили рывок 8:1 с трехочковым Рябчуком с сиреной, а продолжилось все 8:0 от гостей в начале третьей четверти, в результате чего преимущество БИПы достигло 15 очков.

Такой счет на табло плюс травма Евгения Коровякова серьезно сказалась на лучанах, не сумевших "вернуться к игре".

БИПА, имея три победы в трех матчах, продолжила свою победную серию.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк-Университет - БИПА 70:86 (18:17, 24:34, 11:21. 18:14)