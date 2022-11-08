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БИПА-Одесса продолжила свою победную серию в Суперлиге
Она обыграла Старый Луцк
Бипа-сборная Одесской области продолжила свою победную серию Суперлиги Parimatch.
Команда Вадима Пудзырея уверенно обыграла Старый Луцк 86:70.
Ключевыми в матче стали последняя минута второй четверти, когда одесситы совершили рывок 8:1 с трехочковым Рябчуком с сиреной, а продолжилось все 8:0 от гостей в начале третьей четверти, в результате чего преимущество БИПы достигло 15 очков.
Такой счет на табло плюс травма Евгения Коровякова серьезно сказалась на лучанах, не сумевших "вернуться к игре".
БИПА, имея три победы в трех матчах, продолжила свою победную серию.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Луцк, ОДЮСШ
Старый Луцк-Университет - БИПА 70:86 (18:17, 24:34, 11:21. 18:14)
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