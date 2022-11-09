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Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча украинской Суперлиги по баскетболу
9 ноября состоится матч между командами Старый Луцк и Прикарпатье-Говерла.
Хозяева накануне уступили БИПЕ, неудачно проведя концовку второй четверти и начало третьей.
Пока команда Владимира Журжия имеет две победы в активе в четырех играх и сделает все, чтобы не завершить домашний бабл без побед.
Суперлига. Начало матча - 18:00
Старый Луцк-Университет - Прикарпатье-Говерла
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