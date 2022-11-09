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Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
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Прямая трансляция матча украинской Суперлиги по баскетболу

Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Новина українською

9 ноября состоится матч между командами Старый Луцк и Прикарпатье-Говерла.

Хозяева накануне уступили БИПЕ, неудачно проведя концовку второй четверти и начало третьей.

Пока команда Владимира Журжия имеет две победы в активе в четырех играх и сделает все, чтобы не завершить домашний бабл без побед.

Суперлига. Начало матча - 18:00

Старый Луцк-Университет - Прикарпатье-Говерла

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