Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

9 ноября состоится матч между командами Старый Луцк и Прикарпатье-Говерла.

Хозяева накануне уступили БИПЕ, неудачно проведя концовку второй четверти и начало третьей.

Пока команда Владимира Журжия имеет две победы в активе в четырех играх и сделает все, чтобы не завершить домашний бабл без побед.

Суперлига. Начало матча - 18:00

Старый Луцк-Университет - Прикарпатье-Говерла