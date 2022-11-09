  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Украинская команда сыграет в Європейськой женской баскетбольной лиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская команда сыграет в Європейськой женской баскетбольной лиге

Баскетбол
(1 голосов)

Желаем удачи команде

Украинская команда сыграет в Європейськой женской баскетбольной лиге

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Украинская женская команда Франковск-Прикарпатье заявилась в Европейскую женскую баскетбольную лигу – турнир, который проводится под эгидой ФИБА.

Во время полномасштабной войны в Украине Франковск-Прикарпатье шла четвертой в женской лиге прошлого сезона, а в этом году команда Юрия Процюка не только сохранила лидеров команды, но и усилилась, что делает ее одним из главных фаворитов Женской лиги.

Кроме Франковска-Прикарпатья в этом сезоне в турнире играют чешские Хомутов и Острава, польская Полония Варшава, литовские Нептунас и Шяуляй, латвийские Рига-Университет и ТТТ Рига.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде