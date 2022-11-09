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Украинская команда сыграет в Європейськой женской баскетбольной лиге
Желаем удачи команде
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Украинская женская команда Франковск-Прикарпатье заявилась в Европейскую женскую баскетбольную лигу – турнир, который проводится под эгидой ФИБА.
Во время полномасштабной войны в Украине Франковск-Прикарпатье шла четвертой в женской лиге прошлого сезона, а в этом году команда Юрия Процюка не только сохранила лидеров команды, но и усилилась, что делает ее одним из главных фаворитов Женской лиги.
Кроме Франковска-Прикарпатья в этом сезоне в турнире играют чешские Хомутов и Острава, польская Полония Варшава, литовские Нептунас и Шяуляй, латвийские Рига-Университет и ТТТ Рига.
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