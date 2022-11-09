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БИПА деклассировала Запорожье в матче регулярного чемпионата Суперлиги

Баскетбол
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Гости продемонстрировали феноменальную игру

БИПА деклассировала Запорожье в матче регулярного чемпионата Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

9 ноября в Луцке сыграли БК Запорожья и БИПА, представляющая Одесскую область.

БК Запорожья отпустил соперника вперед еще в первой четверти и позволил сопернику получить преимущество.

Изменить ход игры во второй половине Запорожья не удалось: команда Кирилла Викторова продолжала допускать большое количество потерь, а БИПА и дальше серийно набирала легкие очки.

Капитан команды Александр Рябчук стал MVP игры, набрав 15 очков, а также собрав 4 подбора, 4 передачи и 4 перехвата (РЭ 21).

БИПА в следующем матче 21 ноября в Киеве сыграет против Киев-Баскета, а Запорожье 23 ноября в Днепре будет противостоять Будивельнику.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Запорожье — БИПА 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)

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