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БИПА деклассировала Запорожье в матче регулярного чемпионата Суперлиги
Гости продемонстрировали феноменальную игру
Фото: ФБУ
9 ноября в Луцке сыграли БК Запорожья и БИПА, представляющая Одесскую область.
БК Запорожья отпустил соперника вперед еще в первой четверти и позволил сопернику получить преимущество.
Изменить ход игры во второй половине Запорожья не удалось: команда Кирилла Викторова продолжала допускать большое количество потерь, а БИПА и дальше серийно набирала легкие очки.
Капитан команды Александр Рябчук стал MVP игры, набрав 15 очков, а также собрав 4 подбора, 4 передачи и 4 перехвата (РЭ 21).
БИПА в следующем матче 21 ноября в Киеве сыграет против Киев-Баскета, а Запорожье 23 ноября в Днепре будет противостоять Будивельнику.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Запорожье — БИПА 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)
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