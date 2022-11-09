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Назван тренерский штаб женской сборной Украины
Уже 24 ноября национальная команда проведет первый матч
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины 24 ноября сыграет в Вильнюсе с Литвой, а 27 ноября они будут противостоять сборной Франции в рамках отбора на Евробаскет-2023.
Стало известно расписание ближайших матчей женской сборной в отборе на Евробаскет-2023
На ближайшие матчи женской сборной Украины в тренерский штаб Срджана Радуловича войдут ассистент Евгений Мурзин и тренер по физической подготовке Владимир Кучеренко, которые помогали готовить Срджану Радуловичу команду на предыдущем сборе осенью 2021 года. Также в тренерский штаб возвращается Инна Кочубей.
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