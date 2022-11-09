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Руководство Лос-Анджелес Лейкерс пыталось обменять Уэстбрука на двух игроков Сан-Антонио Спёрс

Баскетбол
(1 голосов)

Но договорится сторонам не удалось

Руководство Лос-Анджелес Лейкерс пыталось обменять Уэстбрука на двух игроков Сан-Антонио Спёрс

Фото: Sportscasting

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Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" пыталось организовать обмен разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на двух игроков "Сан-Антонио Спёрс" Джоша Ричардсона и Дуга Макдермотта. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.

Однако переговоры не принесли результатов, поскольку "Лейкерс" были готовы отказаться лишь от пары пиков второго раунда, которые бы были включены в сделку.

Отмечается, что и Ричардсон и Макдермотт демонстрируют в этом сезоне добротную статистику по реализации трёхочковых бросков, что немаловажно для калифорнийской команды.

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В статье: Рассел Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс
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