Руководство Лос-Анджелес Лейкерс пыталось обменять Уэстбрука на двух игроков Сан-Антонио Спёрс

Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" пыталось организовать обмен разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на двух игроков "Сан-Антонио Спёрс" Джоша Ричардсона и Дуга Макдермотта. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.

Однако переговоры не принесли результатов, поскольку "Лейкерс" были готовы отказаться лишь от пары пиков второго раунда, которые бы были включены в сделку.

Отмечается, что и Ричардсон и Макдермотт демонстрируют в этом сезоне добротную статистику по реализации трёхочковых бросков, что немаловажно для калифорнийской команды.